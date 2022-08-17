Україна

Микита Татарков розповів про останній контрольний матч команди на літніх зборах.

Півзахисник Кривбасу Микита Татарков прокоментував останній контрольний матч своєї команди проти Інгульця (1:1) напередодні старту нового сезону в УПЛ.

"Наша гра стає все кращою від матчу до матчу. Й сил все більше, адже набираємо все кращу форму. Розберемо цю гру, проаналізуємо помилки. До Колосу повинні бути готовими на всі сто відсотків.

В команді гарний настрій, налаштовуємось по-бойовому. Усі дуже довго чекали цієї миті. З нетерпінням очікуємо першого матчу в УПЛ", - наводить слова Татаркова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч першого туру УПЛ між Колосом та Кривбасом відбудеться 23 серпня. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом.