Україна

На новій формі львів'ян зображені символи міста Лева та України.

Рух на своєму офіційному сайті презентував нові комплекти форми на сезон-2022/23.

Нові екіпірування від італійської компанії Macron включають символи міста Лева та України.

Індивідуальний дизайн форми розробляли українські дизайнери компанії Brendari у тісній співпраці з клубом. Нова форма "жовто-чорних" поєднала в собі чимало символів, які є важливими для львів'ян та всіх українців.

У текстурі футболки одразу можна помітити контури стіни, яка символізує собою львівські мури. Згідно з філософією клубу, Рух прагне стати своєрідною цитаделлю, що стоїть на захисті своїх принципів і переконань.

Виразним елементом на ігровій футболці є пазурі на грудях футболіста, які утворюють похідний логотип футбольного клубу Рух. На фоні пазурів у нижній частині футболки відображений лев, який символізує собою Львів.

Вкрай важливими елементами у новій формі Руху також стали символи України. Державний прапор відображений, як на домашній футболці – знизу на рукавах, так і на виїзній – на комірі. Також на лівому плечі обох футболок набитий тризуб із написом "ВІРИМО В ЗСУ".