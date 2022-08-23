Україна

Став відомий футболіст, який забив перший гол у сезоні.

Українська Прем'єр-ліга сезону-2022/23 офіційно стартувала, незважаючи на війну у країні.

У рамках першого туру змагання донецький Шахтар зустрівся з харківським Металістом 1925, гра закінчилася нульовою нічиєю.

Вже у поєдинку між Зорею та Ворсклою на 7 хвилині рахунок був відкритий. Цей м'яч, забитий Єгором Назариною, став першим у новому сезоні УПЛ-2022/23.

До слова, матч в Ужгороді може не обійтися без скандалу.

Нагадаємо, що редакція Football.ua спрогнозувала, як може виглядати таблиця УПЛ наприкінці цього сезону.