Став відомий футболіст, який забив перший гол у сезоні.
Єгор Назарина, ФК Зоря Луганськ
23 серпня 2022, 15:23
Українська Прем'єр-ліга сезону-2022/23 офіційно стартувала, незважаючи на війну у країні.
У рамках першого туру змагання донецький Шахтар зустрівся з харківським Металістом 1925, гра закінчилася нульовою нічиєю.
Вже у поєдинку між Зорею та Ворсклою на 7 хвилині рахунок був відкритий. Цей м'яч, забитий Єгором Назариною, став першим у новому сезоні УПЛ-2022/23.
До слова, матч в Ужгороді може не обійтися без скандалу.
Нагадаємо, що редакція Football.ua спрогнозувала, як може виглядати таблиця УПЛ наприкінці цього сезону.