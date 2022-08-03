Ліга конференцій

Футболіст розповів про першу гру проти Університаті.

Півзахисник Зорі та лідер команди Єгор Назарина висловився перед першою грою проти Університаті у кваліфікації Ліги конференцій.

"Перш за все, наша головна мета — перемогти. Це наша перша гра за довгий період часу. Раді та йдемо за перемогою.

Ми бажаємо порадувати військових та мирних мешканців України перемогою. Я впевнений, що таких людей завтра буде багато. Тому, ми будемо налаштовані на позитивний результат.

Ми дивились пару матчів Університаті. Тренера наші донесли до нас усю необхідну інформацію про суперника. Ми готові до гри.

Ми довгий період часу були без тренувань, але видно, що команда зараз прогресує. Тренувальний процес нам подобається. Головне, що ми впевнені у собі", — сказав Назарина.

Нагадаємо, що матч Зоря — Університатя пройде 4 серпня, у 20:30 за київським часом, на Арені Люблін, у Польщі. Текстова трансляція матчу буде доступна на Football.ua.