Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на стартовий тур чемпіонату України.

Починаючи з вівторка по середу (23-24 серпня) відбудуться поєдинки стартового туру нового сезону української Прем'єр-ліги.

Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема, Катерина Монзуль працюватиме на матчі Зоря – Ворскла.

Єдиний матч, на якому буде присутня система ВАР, пройде між Шахтарем і Металістом 1925, який обслуговуватиме Олександр Шандор. Арбітом ВАР призначений Євген Арановський.

Також зазначимо, що матчі між Інгульцем та Динамо, Дніпром-1 та Олександрією, а також Минаєм та Львовом були перенесені

Крім цього у цей уїк-енд буде зіграно матч сьомого туру між Інгульцем та Олександрією — він відбудеться у середу, 24 серпня.

Всі призначення:

23 серпня, вівторок

13:00 Шахтар — Металіст 1925 — Олександр Шандор (Львів)

Арбітр ВАР — Євген Арановський (Київ)

15:00 Зоря — Ворскла — Катерина Монзуль (Харків)

15:00 Чорноморець — Верес — Микола Балакін (Київська область)

17:00 Колос — Кривбас — Юрій Іванов (Донецька область)

24 серпня, середа

15:00 Рух — Металіст — Денис Шурман (Київська область)

13:00 Інгулець — Олександрія — Дмитро Кривушкін (Харків)

Раніше повідомлялося, що Кривбас організує перегляд матчу з Колосом у бомбосховищі Кривого Рогу.