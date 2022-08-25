Україна

Нападник Металіста висловився після першого матчу в еліті.

Нападник Металіста Євген Підлепенець прокоментував переможну гру у першому турі УПЛ проти Руху (2:1).

"Дуже радий за команду. Команда показала бійцівські риси. Матч був важким, тривалим. Нікуди не подітися від сирен.

Виклалися на повну, працювали на максимумі та виграли.

Мій гол? Приємно, що це перший гол в еліті Металіста, що відродився. Це подвійно приємно.

Сирени на матчі? Неможливо нормально включитись у гру. Ти виходиш, 5 хвилин якась розминка, але це не те. Сподіваюся, більше не буде такого.

Готовність команди до сезону? 90 відсотків. Раніше говорив – 80 відсотків", – сказав Підлепенець для пресслужби Металіста.

Нагадаємо, офіційний транслятор УПЛ, Setanta Sports, на цій грі зазнала другої невдачі при спробі потрапити до території стадіону.