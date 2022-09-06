Україна

Деталі угоди з 31-річним українцем не розголошуються.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Богданом Бутком.

Деталі угоди з 31-річним українцем не розголошуються, але він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Бутко був турецький Ерзурумспор, за який провів 10 поєдинків.

До цього вихованець Шахтаря виступав за "гірників", Маріуполь, Волинь та польський Лех. Також був період, коли він виступав за Амкар. Крім цього, на рахунку Бутка 32 поєдинки у складі збірної України.

Зазначимо, що Зоря після трьох турів очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши дев'ять очок. Наступний матч луганці проведуть проти львівського Руху — гра відбудеться 10 вересня, о 17:00 за київським часом.