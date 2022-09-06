Україна

Захисник криворізького клубу поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Захисник Кривбасу Володимир Якімець прокоментував нічийний результат у матчі третього туру УПЛ проти Львова (0:0).

"Дуже хотіли виграти. Адже навіщо ми виходимо на поле – для того, щоб вигравати. На жаль, це не вдалось. На тренуваннях відпрацьовуємо на всі сто, розбираємо суперників, але на даний момент маємо що маємо. Будемо виправлятись.

Два матчі поспіль пропускали зі стандартів. Хоча саме на стандартах робимо акцент. Прикро, адже команда викладається, старається, всі бʼються один за одного. Так, сьогодні здобули перший заліковий бал, але налаштовувались на перемогу, тому цей бал – гіркий. Чогось все ж не вистачило", - наводить слова Якімця прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.