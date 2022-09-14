Україна

Автор переможного гола поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Півзахисник Миная Олексій Хахльов прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Інгульця (2:1), у якому він відзначився переможним голом.

"Ми щотижня працюємо із таким настроєм на зважаючи на те, хто буде нашим майбутнім суперником. На жаль, війна яка в нашій країні триває й до сьогодні, внесла свої корективи в життя кожного з нас і, звичайно, також вплинула на спортивну складову. Тому наш чемпіонат став більш рівний, в чомусь цікавіший, та дуже непередбачуваний. Кожна команда може відібрати очки у будь-якої.

Та користуючись нагодую, хотів би висловити слова подяки нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу землю. Дякуючи їм, ми маємо змогу виходити на футбольні поля, та сподіваюсь, якусь маленьку частинку радості у такий складний час даруємо їм.

Поїздка у Петрово одна з найскладніших, але, завдяки нашому керівництву, ми приїхали за два дні до гри і був час більш ретельно підготуватися та відновитись і все вийшло так, як ми планували. Повертаємось додому з трьома історичними виїзними очками для Минаю.

Не можу сказати, що мій гол був домашньою заготовкою, але завдяки Володимиру Богдановичу всі гравці нашої команди розуміють та прагнуть виконувати поставленні перед нами задачі від гри до гри. Я дуже хотів цієї перемоги і нарешті все склалось на користь нашої команди", - наводить слова Хахльова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Минай.