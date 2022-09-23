Україна

Коментар новачка "жовто-синіх".

Новобранець Металіста Єгор Клименчук поділився своїми враженнями від переходу до харківської команди.

Нагадаємо, останнім клубом 24-річного футболіста був Арарат-Вірменія.



"Я знаходився у Варшаві, розглядав варіанти продовження кар'єри. Мій агент зв'язався зі спортивним директором Металіста Василем Кобіним і у підсумку надійшла пропозиція. За два дні до матчу з Колосом я вже був у розташуванні команди.

В першу чергу хочу подякувати гравцям, тренерському штабу, персоналу за те, що мене дуже добре прийняли. Я відчуваю себе як вдома, тим більше, що з багатьма хлопцями вже грав раніше, з деякими навіть зростав як футболіст. Атмосфера у команді дуже хороша.

Я слідкував за матчами Металіста раніше. Дивився всі матчі стартових турів УПЛ. Зокрема, дивився гру з Олександрією. Чудова була гра, футболісти проявили себе із хороброї сторони й виграли цей матч".

Насамкінець Єгор розповів, якій позиції на полі він надає перевагу.

"Моя основна позиція — лівий захисник. Але якщо тренери бачать мене на іншій позиції, я готовий викладатись на 100 відсотків, щоб допомогти команді" - підсумував Клименчук.

Нагадаємо, також своїми думками про підготовку слобожанців до наступних ігор поділився в.о. головного тренера команди Олег Ратій.

У суботу, 1 жовтня, Металіст зіграє домашній матч із Шахтарем на Арені Львів.