Україна

Сергій Лавриненко поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Кривбасу (2:2).

"По-перше, хочу подякувати Кривбасу за запрошення зіграти цей матч. Стосовно самого поєдинку, то перший тайм мені сподобався більше. Були високі швидкості, агресія з обох сторін. Другий тайм: на жаль, сирена. Й після вимушеної перерви темп гри десь впав. Але хороші моменти навіть після цього були як у суперника, так і у нас.

Завжди хочеться перемагати, але засмучуватись точно не треба. Ми розуміємо, що це збори, підготовка. Зараз ми проводимо багато роботи над покращенням фізичного стану команди. Важливо було побачити, як хлопці будуть рухатись, створювати моменти. В цілому ми задоволені спарингом.

Ми з Кривбасом знаходимось поряд один з одним географічно та нам зручно проводити спаринги. Так, добре знаємо один одного: і футболісти, і тренери. Але в чемпіонаті буде зовсім інша гра, інше напруження", - наводить слова Лавриненка прес-служба криворізького клубу.

Раніше тренер Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа поділився своїми думками після гри з Інгульцем.