Іван Трубочкін поділився своїми думками напередодні гри зі Львовом.
Іван Трубочкін, ФК Минай
24 вересня 2022, 22:54
Захисник Минаю Іван Трубочкін прокоментував майбутній перенесений поєдинок першого туру УПЛ проти Львова.
"Настрій бойовий, нам потрібна тільки перемога. Буде важка гра – Львів бойова команда. Але ми налаштовуємось виключно на позитивний результат.
Гра з Металістом — це була товариська зустріч. На неї не варто сильно звертати увагу. Але ж перемагати завжди приємно. І на позитивний настрій такі результати краще впливають. Настрій гарний, але не варто робити з цього якоїсь ейфорії. Ми виграли лише один матч поки що. Потрібно добиватись результату у кожній зустрічі та рухатися далі.
Львів — бойова зіграна команда, видно структуру гри, злагодженість в діях. Після літніх спарингів в нас багато змін, і в них. Та зустріч вже не інформативна. Думаю, ті ігри, які були зіграні в чемпіонаті корисніші для аналізу", - наводить слова Трубочкіна прес-служба закарпатського клубу.
Нагадаємо, матч Минай – Львів відбудеться завтра, 25 вересня, о 13:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.