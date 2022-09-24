Україна

Іван Трубочкін поділився своїми думками напередодні гри зі Львовом.

Захисник Минаю Іван Трубочкін прокоментував майбутній перенесений поєдинок першого туру УПЛ проти Львова.

"Настрій бойовий, нам потрібна тільки перемога. Буде важка гра – Львів бойова команда. Але ми налаштовуємось виключно на позитивний результат.

Гра з Металістом — це була товариська зустріч. На неї не варто сильно звертати увагу. Але ж перемагати завжди приємно. І на позитивний настрій такі результати краще впливають. Настрій гарний, але не варто робити з цього якоїсь ейфорії. Ми виграли лише один матч поки що. Потрібно добиватись результату у кожній зустрічі та рухатися далі.

Львів — бойова зіграна команда, видно структуру гри, злагодженість в діях. Після літніх спарингів в нас багато змін, і в них. Та зустріч вже не інформативна. Думаю, ті ігри, які були зіграні в чемпіонаті корисніші для аналізу", - наводить слова Трубочкіна прес-служба закарпатського клубу.

Нагадаємо, матч Минай – Львів відбудеться завтра, 25 вересня, о 13:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.