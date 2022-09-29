Україна 29 вересня 2022, 21:18 Металіст 1925 презентував новий патріотичний дизайн автобусу На салоні видніються слова "Місто-Герой Харків". Металіст 1925 29 вересня 2022, 21:18 Харківський Металіст 1925 у своїх соцмережах представив новий дизайн клубного автобусу. На передній стороні великими літерами рясніє надписав "Місто-Герой Харків". Ліворуч та позаду — слова "Народжені в бою", які є девізом "жовто-синіх". Зазначимо, що у п'ятницю, 30 вересня, о 17:00, підопічні Валерія Кривенцова зіграють проти ковалівського Колоса. Через агресію російської держави-терориста харків'яни проводять домашні поєдинки на столичному НСК Олімпійський. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Metalist 1925 (@metalist1925_kh) Нагадаємо, днями слобожанці підписали ще одного бразильського футболіста. Команди Металіст 1925 Джерела ФК Металлист 1925 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте