Україна

На салоні видніються слова "Місто-Герой Харків".

Харківський Металіст 1925 у своїх соцмережах представив новий дизайн клубного автобусу.

На передній стороні великими літерами рясніє надписав "Місто-Герой Харків". Ліворуч та позаду — слова "Народжені в бою", які є девізом "жовто-синіх".

Зазначимо, що у п'ятницю, 30 вересня, о 17:00, підопічні Валерія Кривенцова зіграють проти ковалівського Колоса. Через агресію російської держави-терориста харків'яни проводять домашні поєдинки на столичному НСК Олімпійський.