Україна

Український хавбек поділився своїми думками після свого переходу до "гірників".

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував свій перехід із луганської Зорі.

"Нарешті я приєднався до команди та провів перше тренування. Як я казав раніше, для мене велика честь та гордість приєднатися до такого клубу, як Шахтар. Я щасливий бути тут.

Першим мене привітав Даріо Срна. Якщо з гравців, то Богдан Михайличенко, з яким я спілкувався до переходу. Срна сказав, що щасливий бачити мене в такій сім’ї як Шахтар. Я відповів, що буду грати та працювати.

Я дивився кожну гру Шахтаря. Я пам’ятаю Йовичевича ще по матчах проти Дніпра-1. Мені дуже подобався стиль, в якому вони грали. Це зараз видно по Шахтарю, дуже цікавий футбол. Стараються діяти завжди з м’ячем, це мені дуже імпонує, тому чекаю, коли зможу дебютувати", - сказав Назарина в інтерв'ю клубній прес-службі "гірників".

Раніше повідомлялося, що Шахтар судитиметься з ФІФА за компенсацію 50 млн євро.