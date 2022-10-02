Україна

Слова легіонера Динамо, які викликають повагу.

Ямайський новачков київського Динамо Кахім Перріс прокоментував дебют у складі Динамо.

Нагадаємо, він припав на гру "біло-синіх" проти Миная, яка закінчилися мінімальною перемогою команди Луческу. Перріс у другому таймі замінив Кабаєва провів на полі трошки більше 15 хвилин

"У мене фантастичні відчуття! Для футболіста немає нічого кращого, ніж дебютувати у такому великому клубі, тепер потрібно продовжувати старанно працювати та рухатися далі.

Це лише перші хвилини, впродовж них важко показати свої найкращі якості. Впевнений, у мене ще буде багато часу та достатньо ігор, щоб показати себе з кращого боку і вболівальникам, і тренерському штабу. Повторюся, потрібно старатися і працювати.

Для нас із Лонвейком сьогодні – важливий та великий день, я ніколи не забуду його. Дуже радий перебувати у цьому колективі. Найважливіше, що команда сьогодні перемога."

Також 22-річний ямаєць поділився першими враженнями від України та нового колективу.

Мені сподобалися Львів і Ужгород, які я вже встиг відвідати. Вони, справді, дуже гарні. У нас не було достатньо часу, щоб прогулятися ними та насолодитися архітектурою сповна, але я звернув увагу на те, що у вас дуже приємний та усміхнений народ, навіть у такий жахливий час.

У новому колективі хлопці дуже тепло мене зустріли, це приємно. Почуваюся добре. Спілкуюся з усіма хлопцями, які розмовляють англійською. Найбільше часу проводжу із Лонвейком, ми потоваришували та живемо в одній кімнаті. Удвох легше адаптуватися та пізнавати нову команду. Але, повторюся, спілкуюся із багатьма хлопцями – ми маємо фантастичний колектив".

А насамкінець Кахім сказав слова, які не можуть не надихати і викликають лише оплески.

Дуже скоро я почну говорити українською мовою. Поки що нічого не розумію, але я обов’язково вивчу українську. Вже знаю пару слів, наприклад, "добрий вечір" — з усмішкою на обличчі підсумував Кахім.

Нагадаємо, враженнями від гри вже встигли поділитися головні тренери команд — Мірча Луческу та Володимир Шаран.

Зазначимо, що до Динамо також приєднався Самба Діалло.