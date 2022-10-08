Стали відомі дати і час початку матчів 8 і 9 турів чемпіонату України-2022/23

Зазначимо, що восьмий тур пройде у будні посеред тижня. Тоді Динамо прийматиме Металіст, а Шахтар — Колос. Лідер чемпіонату Дніпро-1 у свою чергу зіграє проти Інгульця.

Щодо туру номер 9, то у гості до "динамівців" завітає Ворскла, а "гірники" у свою чергу протистоятимуть Минаю. Дніпро-1 у свою чергу зіграє проти Металіста, на долю якого випадуть матчі з вдома учасниками єврокубків поспіль.

8 тур

18 жовтня (вівторок)

 Львів – Верес 13:00

 Олександрія – Кривбас 15:00

19 жовтня (середа)

 Дніро-1 – Інгулець 13:00

 Чорноморець – Зоря 13:00

 Металіст 1925 – Минай 15:00

 Шахтар – Колос 17:00

20 жовтня (четвер)

 Ворскла – Рух 13:00

 Динамо – Металіст 17:00

9 тур

22 жовтня (субота)

 Минай – Шахтар 13:00

 Олександрія – Львів 15:00

23 жовтня (неділя)

 Металіст – Дніпро-1 13:00

 Верес – Зоря 15:00

 Динамо – Ворскла 17:00

24 жовтня (понеділок)

 Кривбас – Інгулець 13:00

 Колос – Чорноморець 15:00

 Рух – Металіст 1925 17:00

Нагадаємо, у першому і єдиному матчі суботньої програми шостого туру УПЛ Ворскла здолала Чорноморець (2:1).

7 тур чемпіонату України ознаменується класичним протистоянням між Шахтарем і Динамо, яке пройде 16 жовтня о 17:00.