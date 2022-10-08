Поєдинки пройдуть у другій половині жовтня.
Кендзьора проти Назарія Русина, ФК Динамо Київ
08 жовтня 2022, 16:38
Стали відомі дати і час початку матчів 8 і 9 турів чемпіонату України-2022/23.
Зазначимо, що восьмий тур пройде у будні посеред тижня. Тоді Динамо прийматиме Металіст, а Шахтар — Колос. Лідер чемпіонату Дніпро-1 у свою чергу зіграє проти Інгульця.
Щодо туру номер 9, то у гості до "динамівців" завітає Ворскла, а "гірники" у свою чергу протистоятимуть Минаю. Дніпро-1 у свою чергу зіграє проти Металіста, на долю якого випадуть матчі з вдома учасниками єврокубків поспіль.
8 тур
18 жовтня (вівторок)
Львів – Верес 13:00
Олександрія – Кривбас 15:00
19 жовтня (середа)
Дніро-1 – Інгулець 13:00
Чорноморець – Зоря 13:00
Металіст 1925 – Минай 15:00
Шахтар – Колос 17:00
20 жовтня (четвер)
Ворскла – Рух 13:00
Динамо – Металіст 17:00
9 тур
22 жовтня (субота)
Минай – Шахтар 13:00
Олександрія – Львів 15:00
23 жовтня (неділя)
Металіст – Дніпро-1 13:00
Верес – Зоря 15:00
Динамо – Ворскла 17:00
24 жовтня (понеділок)
Кривбас – Інгулець 13:00
Колос – Чорноморець 15:00
Рух – Металіст 1925 17:00
Нагадаємо, у першому і єдиному матчі суботньої програми шостого туру УПЛ Ворскла здолала Чорноморець (2:1).
7 тур чемпіонату України ознаменується класичним протистоянням між Шахтарем і Динамо, яке пройде 16 жовтня о 17:00.