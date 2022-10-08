Україна

Поєдинки пройдуть у другій половині жовтня.

Стали відомі дати і час початку матчів 8 і 9 турів чемпіонату України-2022/23.

Зазначимо, що восьмий тур пройде у будні посеред тижня. Тоді Динамо прийматиме Металіст, а Шахтар — Колос. Лідер чемпіонату Дніпро-1 у свою чергу зіграє проти Інгульця.

Щодо туру номер 9, то у гості до "динамівців" завітає Ворскла, а "гірники" у свою чергу протистоятимуть Минаю. Дніпро-1 у свою чергу зіграє проти Металіста, на долю якого випадуть матчі з вдома учасниками єврокубків поспіль.

8 тур

18 жовтня (вівторок)

Львів – Верес 13:00

Олександрія – Кривбас 15:00

19 жовтня (середа)

Дніро-1 – Інгулець 13:00

Чорноморець – Зоря 13:00

Металіст 1925 – Минай 15:00

Шахтар – Колос 17:00

20 жовтня (четвер)

Ворскла – Рух 13:00

Динамо – Металіст 17:00

9 тур

22 жовтня (субота)

Минай – Шахтар 13:00

Олександрія – Львів 15:00

23 жовтня (неділя)

Металіст – Дніпро-1 13:00

Верес – Зоря 15:00

Динамо – Ворскла 17:00

24 жовтня (понеділок)

Кривбас – Інгулець 13:00

Колос – Чорноморець 15:00

Рух – Металіст 1925 17:00

Нагадаємо, у першому і єдиному матчі суботньої програми шостого туру УПЛ Ворскла здолала Чорноморець (2:1).

7 тур чемпіонату України ознаменується класичним протистоянням між Шахтарем і Динамо, яке пройде 16 жовтня о 17:00.