Україна

Боснійський хавбек поділився своїми думками після переходу до українського клубу.

Півзахисник Кривбасу Ріфет Капіч прокоментував свій перехід у криворізький клуб.

"Я щасливий, що став футболістом Кривбасу. Команда прийняла добре. Налаштовуюсь на роботу, аби допомогти моїй новій команді виконати поставлені завдання.

Я знав, що Кривбас цікавиться мною. Знав, що Юрій Вернидуб хоче бачити мене у своїй команді. Ми разом працювали у Шерифі. Тому я тут. Його запрошення – вирішальний аргумент у цьому переході. Мені імпонує філософія гри Юрія Миколайовича.

Мені подобається як забивати, так і асистувати партнерам. Головне – приносити команді користь та допомагати перемагати. Буду віддаватись на полі заради Кривбасу на всі сто.

Дружба з Драганом Ловрічем? Драган дуже допомагає як в команді, так і в побуті. Також я з ним радився, коли їхав сюди. У Кривбасі хороший колектив, гарні умови для тренувань. У Кривому Розі усі доброзичливі та щирі. Мені все подобається", - наводить слова Капіча прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Хобленко провів 100 матч в рамках УПЛ.