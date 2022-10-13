Україна

Функціонер поділився думками щодо можливого призупинення УПЛ.

Виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Недєлін прокоментував можливе скасування найближчих матчів в УПЛ.

"До старту поєдинку 7-го туру Металіст 1925 — Львів залишається трохи менше трьох діб! Однозначно сказати, що цей матч відбудеться і якщо так, то, де саме, досить складно. З очевидних причин гра з Олександрією відкладена на пізніший термін. Але попереду непросте випробування, адже у нашої команди два поспіль домашні матчі – у суботу та середу. Будувати прогнози – справа невдячна. На диво сподіваємось, але самі шукаємо варіанти. Київ однозначно на найближчий тиждень закритий. Залишається варіант в екстреному порядку шукати альтернативу. Чи це буде захід країни, чи доведеться переносити матчі на потім… Запитань поки що більше, ніж відповідей.

Військово-цивільні адміністрації країни, Асоціація футболу України та Прем'єр-ліга працюють у щільному контакті з клубами. Опрацьовуються різні варіанти. У найближчі 24-36 годин має настати ясність. Усі учасники УПЛ єдині в одному: припиняти чемпіонат на невизначений термін – це вкинути наш футбол у чергову безодню хаосу та невизначеності. Варіант догравати за кордоном – це практично нереалізовано в такі стислі терміни, матеріально більшість клубів не зможуть цього собі дозволити, плюс заборона реклами грального бізнесу в країнах Східної Європи та Туреччини девальвує в нуль контракти клубів з технічними та титульними спонсорами. Що по суті еквівалентне низці банкрутств та ліквідацій.

Ескалація на військовому треку не виключалася ще влітку під час організаційних приготувань до сезону. Наївних немає, всі розуміли з ким маємо справу і що рано чи пізно таке може статися. Сьогодні на перший план виходять навички кризового управління. У тому числі, за рахунок пошуку більш-менш розумних варіантів подолання темного часу цього сезону.

Патріотизм, віра в збройні сили України та готовність до самопожертви у певному сенсі, мають зараз переважати над прагненням уподібнитися до зграї страусів, які бажають сховати голову глибше в пісок. Ми знали до початку чемпіонату всі ризики, розуміли, що футбол не повинен померти, що він єдина віддушина тисяч уболівальників по всій країні. Нас важко здивувати, нашу волю не можна зламати. Залишається пережити "ракетні конвульсії" агресора, який бісться від безпорадності у військовій компоненті і вдається до найганебнішого методу ведення війни – терору проти мирних громадян та критично важливої ​​інфраструктури.