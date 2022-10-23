Україна

Новачок "жовто-чорних" поділився першими враженнями від перебування у львівській команді.

Нападник Брайт Енобахар прокоментував свій перехід до українського Руху.

"Якщо чесно, це хороший варіант для мене. Мені розповідали, що тут чудовий колектив. Вірю, що почуватимуся в ньому добре. Знаю, що за команду грає багато хороших футболістів. Із нетерпінням очікую першої гри за Рух.

Хочу забити якомога більше голів, думаю, що в мене будуть такі можливості. Також усвідомлюю, що для цього потрібно багато працювати.

Зізнаюся: це — одна з найкращих баз, де мені довелося побувати за мою кар’єру. Тепер варто грою доводити, що я гідний тут перебувати.

Про український чемпіонат знаю не так багато. Зараз у мене є нагода детальніше познайомитися, вивчити його особливості, переглянути матчі. Але мені відомо, що українська ліга доволі сильна.

Як ти наважився переїхати в Україну під час війни? Таким є моє особисте рішення. Усвідомлюю, що багато футболістів сюди би не приїхали. Але для мене це виклик, я хочу залишатися в грі.

Прийняли мене добре. Вже відчуваю, що в Русі хороший тренерський штаб, сильний підбір виконавців. Сподіваюся, що я стану хорошим доповненням для команди, принесу їй користь у важливих поєдинках.

Адаптація залежить від того, наскільки я добре ввійду в гру команди, наскільки покращу її за рахунок своїх сильних якостей. Я щасливий, що зараз перебуваю в Русі та знову можу продемонструвати свої вміння", - наводить слова Енобахара прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Рух проведе сьогодні, 23 жовтня, проти харківського Металіста 1925. Гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.