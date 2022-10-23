Україна

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.

У дев'ятому турі української Прем'єр-ліги харківський Металіст у домашньому матчі зіграє проти лідера першості — Дніпра-1.

Матч відбудеться сьогодні, 23 жовтня, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу:

Після семи ігор Металіст набрав 13 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Дніпра-1 19 балів та перша позиція.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Металіст – Дніпро-1.