До вашої уваги пряма трансляція поєдинку чемпіонату України.
СК Дніпро-1
23 жовтня 2022, 12:50
У дев'ятому турі української Прем'єр-ліги харківський Металіст у домашньому матчі зіграє проти лідера першості — Дніпра-1.
Матч відбудеться сьогодні, 23 жовтня, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Матч розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу:
Після семи ігор Металіст набрав 13 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Дніпра-1 19 балів та перша позиція.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Металіст – Дніпро-1.