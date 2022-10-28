Україна

Іван Надєїн поділився своїми думками щодо матчів УПЛ під час війни, а також розповів про єдиний телепул.

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував роль футболу під час війни в Україні, ситуацію з єдиним телепулом, а також закликав УАФ повернути вболівальників на трибуни.

"Ми звернулися до УАФ і озвучили їм свою позицію. Якщо сьогодні, після змін до українського законодавства, організатором заходу є повністю футбольний клуб, який бере на себе безпекові, організаційні гарантії, всі медійні права, то щоб рішення щодо кількості глядачів на стадіоні, охорону — теж вирішували на місцях, а не в Києві. За двох умов. Якщо це епідемія — з дотриманням протиепідемічних норм. Якщо це війна — то з обмеженнями воєнного стану. В нас є військова адміністрація місцева, яка знає — скільки тут укриттів, відстані до них. Відповідно, військова адміністрація повинна вирішувати, скільки людей можуть відвідувати масові заходи.

Наша пропозиція — давайте коригувати Регламент відповідно до діючого законодавства. Бо Регламент говорить про 280 людей. І крапка. Перевищення кількості — це штраф.

Передайте ці повноваження на місця. І хай клуб та місцева військова адміністрація ці рішення приймають. Ми, наприклад, розуміємо, що на нашому стадіоні і поряд є три укриття. Це до тисячі людей. 500-700, до тисячі людей із забезпеченням вимог безпеки ми могли б розмістити на стадіоні.

Робота театрів, організація концертів — зараз дозволена. Там збираються сотні людей. Тому в нас така пропозиція. Військові в нас часто просять про можливість прийти на гру, влада, бізнес, в нас багато вболівальників. Якщо є можливість запросити людей — це логічно. Таке рішення потрібне.

Я вважаю, що УАФ має звернутися до Мінмолодьспорту і врегулювати це питання. Єдине — хотілося б це зробити швидше. В нас залишилися два матчі домашніх в календарному році. Це топові матчі: з Динамо і Шахтарем. Запросити декількасот людей — не думаю, що це стане великою проблемою. Футбол, він все-одно повинен бути для вболівальників.

Є телетрансляція. А вболівальники додадуть грі і цій телетрансляції атмосфери. І відвідають гру цього унікального чемпіонату. Бо УПЛ — це найсміливіша ліга світу. Є найсильніші, найбагатші. Наш чемпіонат же сміливо може носити звання найсміливішого", - наводить слова Надєїна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ призначив повторне засідання щодо скандалу після матчу УПЛ між Рухом та Дніпром-1.