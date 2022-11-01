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Крістіан Біловар повідомив, що його одноклубник Кевін Міральяс слідкує за грою київського клубу.

Колишній нападник збірної Бельгії Кевін Міральяс уважно стежить за виступами київського Динамо, про що розповів його український одноклубник — орендований у біло-синіх захисник АЕЛа Крістіан Біловар.

"Я багато спілкуюся з Кевіном, це досвідчений гравець. Попри свій статус колись головної зірки збірної Бельгії, зараз він дуже багато матчів Динамо дивиться.

Стежить, цікавився, що це за команда, ми з ним згадували, як колись Динамо обіграло Евертон (5:2), а він на той матч не поїхав. Йому тоді сказали: "Ти можеш не їхати, готуйся до наступних матчів, ми там без тебе обійдемося".

Зараз він стежить за матчами Динамо. Не можу сказати, чи дивиться він кожну гру, але знаю, що стежить. Ми навіть разом дивилися гру Динамо з Рухом в YouTube.

Перехід у Динамо? До цього ми не доходили. Думаю, що він відкрита людина. Якби Динамо хотіло з ним поговорити, як мінімум, він би не відмовився", – сказав Біловар в ефірі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, 35-річний Міральяс виступав за такі клуби, як Евертон, Лілль, Олімпіакос, Сент-Етьєн та Фіорентину. Також на його рахунку 60 матчів у складі збірної Бельгії, у яких він забив 10 голів.