Україна

Роман Дебелко поділився своїми думками після гри із Динамо.

Нападник Кривбасу Роман Дебелко прокоментував поразку своєї команди у матчі десятого туру УПЛ проти Динамо (1:3).

"Динамо забивало після наших помилок. Так, 0:2, але команда далі продовжувала грати, битися. В кінці першого тайму забили, після цього здавалось, що можемо зрівняти рахунок. У мене одразу після перерви був момент, але, на жаль, не вдалось забити. Дуже прикро, що так все закінчилось, адже епізодами Кривбас грав дуже здорово. Те, про що просив тренер, у нас виходило. Але дитячі помилки вирішили результат протистояння з Динамо.

До пропущеного голу ми здорово виглядали: почали агресивно, не боялись, гравці демонстрували індивідуальні дії, проходили хороші передачі, були непогані удари по воротах. Грали на рівних з хорошою командою, але, повторюсь, наші помилки призвели до проблем. Таких матчів у сезоні не так багато. Проти грандів навіть не треба налаштовувати. Усі хочуть проявити себе з найкращого боку.

Те, що було у роздягальні, хай там і залишиться. Зі свого боку хочу підтримати Татаркова. Так, у моменті з другим голом він обрізався. Так вийшло. Будемо працювати далі, на цьому чемпіонат не закінчується.

У нас хороша команда. Те, що ми опинились у такій ситуації ще нічого не означає. Впевнений, у нас все буде добре", - наводить слова Дебелка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Кривбас.