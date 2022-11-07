Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (0:3).

"Коли десять із десяти матчів, які ми зіграли, сім-вісім проходять за однаковим сценарієм, мій аналіз виглядає однаковим. Я можу сказати те саме, що і після минулих багатьох ігор. Загалом я не зможу сказати, що ми граємо погано, бездарно. Наразі мої слова не мають значення — у футболі має значення лише результат. Щоб його досягти, потрібні забиті голи та не повинно бути помилок, після яких забивають нам. Прості слова, які я можу сказати. Потрібно набирати очки в наступних матчах, про решту говорити — немає сенсу.

Щодо пенальті, то вони були різні у наші ворота. Сьогодні другий пенальті, на мій погляд, – це не просто помилка, це якесь рішення захисника, яке не повинно мати місця у принципі. Такі пенальті у свої ворота ми не повинні отримувати ніколи, бо це було неправильне рішення захисника.

Читайте також: Луческу: В матчі з Чорноморцем відчувалася втома після тривалого часу в дорозі

Інші пенальті – було по-різному. Але ж ми не б'ємо пенальті. Ми мали матчі, коли нам три пенальті не дали – у грі з Металістом. У наші ворота поставили, а ці ворота не поставили. Але вже все пройшло. Це те, що зараз уже нікому не цікаво.

Нині нас цікавить лише набір очок. Потрібно сильно працювати. Якби у нас зараз було 8-9 очок, все було б інакше. Усім було б легше насамперед футболістам. Ви не уявляєте, як зараз їм важко, як вони це переживають. У нас залишилось п'ять матчів. У них ми маємо набрати щонайменше 12 очок. В нас просто немає іншого виходу. Ми маємо набирати мінімум 12 очок.

Так, це смішно звучить після того, як ми набрали три очки у десяти турах. Але це наше завдання. Ми маємо це зробити, інакше буде дуже важко. Можна посміятися зараз, але ми розуміємо, що не можемо ставити інше завдання, яким би воно не виглядало смішним", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець – Динамо.