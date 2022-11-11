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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук прокоментував поразку своєї команди у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги проти Львова (1:2).

"Таких помилок, які ми робимо під час стандартних ситуацій і в захисті, взагалі не можна допускати. Якщо би їм не показували та не розповідали, тоді інша справа, але ж гравці досконально знають кожен крок суперника. Однак ми зіграли настільки неуважно та пропустили такі голи, що просто диву даєшся.

Пропустили двічі – потім удесятьох відігратися дуже важко. Вилучення не знаю, за що, за якісь розмови – це теж дуже погана справа. Гравці повинні добре усвідомлювати, за що вони отримують такі вилучення, що залишає команду в меншості.

За другий тайм мені не соромно, тому що фактично ми грали дуже агресивно в атаці, намагалися вдесятьох атакувати, не відсиджувалися в обороні. У суперника зовсім не було переваги – ні в атаці, ні в моментах. Потрібно було так грати з перших хвилин, а не виходити з роздягальні, ковтати два, а потім уже думати та хапатися за голову. Дуже погано, що в нас є такі помилки. Причому від футболістів, від яких такого не чекаєш.

Таке враження, що нам потрібно спочатку вийти та пропустити, а потім уже грати. Це свідчить про крайню нестабільність. Ну, нічого – будемо над помилками працювати", - наводить слова Кучука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Рух.