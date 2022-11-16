Україна

Роман Дебелко поділився своїми думками після гри з Металістом.

Нападник Кривбасу Роман Дебелко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 13 туру УПЛ проти Металіста (1:0).

"Такі моменти, які були у мене, потрібно реалізовувати. Як мінімум двічі точно повинен був забивати. Коли пробивав лівою, а також, коли вже обіграв воротаря. Треба було вирішувати. Але, найголовніше, що у мене є ці моменти і що ми сьогодні здобули заслужену перемогу. Назару Волошину вже подякував, що він забив такий важливий гол.

В принципі готувалися як і до усіх інших. Як показує практика, прохідних матчів в УПЛ немає. Потрібно однаково по-бойовому налаштовуватись на всіх суперників. Потрібно продовжувати дуже багато працювати й покращувати турнірне становище. Усі молодці, відпрацювали на всі сто", - наводить слова Дебелка прес-служба клубу.

Раніше Football.ua виділив головні моменти та підбив підсумки 13 туру УПЛ.