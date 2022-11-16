Україна

Младен Бартулович провів перше тренування команди з Петрово.

Виконувач обов'язків головного тренера Інгульця Младен Бартулович прокоментував підготовку команди до майбутнього матчу УПЛ проти київського Динамо.

"Потрібно піднімати голову. Розберемо гру з Металістом 1925 року, забудемо її і є час підготуватися до матчу з Динамо.

Настав час відновитися, підготуватися і зализати рани. Дамо бій Динамо. Нема чого боятися. Виходитимемо і гратимемо", — сказав Бартулович під час свого першого тренування на чолі команди.

Нагадаємо, Бартулович прийняв команду після звільнення головного тренера Інгульця Сергія Лавріненка.

Перенесений матч стартового туру УПЛ між Інгульцем та Динамо відбудеться завтра, 17 листопада, о 13:00 за київським часом.