Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 13 листопада:

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін не забиває вже понад 1000 хвилин.

Петровський Інгулець оформив ще одну відставку головного тренера серед клубів-учасників УПЛ в поточному сезоні.

Голкіпер збірної Польщі за тиждень до початку чемпіонату світу-2022 отримав травму, через що пропустить прийдешній турнір.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.