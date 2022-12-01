Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри проти Металіста.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі восьмого туру УПЛ проти харківського Металіста (3:0), в якому він відзначився черговим голом.

"Навіть не знаю, що саме призвело до покращення моєї результативності. Швидше за все, усе в комплексі – і готуватися почав правильніше, і грати став ближче до нападу, і везіння свою роль зіграло. Позиція у мене не змінилася, просто останнім часом так виходить, що частіше перебуваю у штрафному майданчику, тож і моментів маю більше. Все залежить від впевненості футболіста. Коли забив один-два м'ячі, ця впевненість дуже відчувається, і за допомогою неї виходить рухатися далі.

Гол зі штрафного? Вітя сказав, щоб бив я, бо йому було не дуже зручно завдавати удару з тієї позиції – і він запропонував мені. Вийшло, що пробив у кут від воротаря. Але зазвичай штрафні б'є Вітя. Дай боже, щоб якнайшвидше повернувся до ладу Коля Шапаренко – тоді і він битиме. Я на цю роль особливо не претендую, оскільки стандарти не треную спеціально.

Я не зациклююсь на кількості забитих м'ячів – уже багато разів про це говорив. Для мене головне – щоби перемагала команда. А що буде у другому колі, сказати складно. Тут не знаєш, що завтра буде. У країні йде війна, якщо прокинулися, і всі живі – це головне, що має значення. Тому про те, скільки заб'ю у другій частині сезону, навіть не думаю. Коли закінчиться війна, тоді і у футболі, і в будь-якій іншій роботі будуть лише позитивні емоції. Для мене пріоритет – це команда та командні результати.

Те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях, різні комбінації, складно провести в іграх із деякими суперниками в чемпіонаті, оскільки вони обороняються великою кількістю гравців, і такий захист нам складно розкривати. Тому у багатьох матчах ми й не змогли забити – то у захисників влучали, то у воротаря, то били повз", - наводить слова Буяльського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст.