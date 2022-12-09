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Капітан "жовто-чорних" поділився враженнями від поєдинку з Чорноморцем.

Півзахисник львівського Руху Марко Сапуга прокоментував нічийний поєдинок проти Чорноморця в УПЛ.

"Складна гра. Мені здається, в першому таймі нам не вдавалося те, що ми запланували на цей матч. Після перерви ми додали швидкості в атаці, зрівняли рахунок – у підсумку вийшла нічийна гра. Хоча, за великим рахунком, ми могли ще забити та перемогти.

Під час матчу я грав на двох позиціях – у центрі захисту та в півзахисті. Але для мене це не суттєво. Як кажуть, де тренер поставить – там і буду грати. Немає різниці – потрібно закрити позицію захисника, я готовий це робити, перевели у півзахист – там так само виконую тренерські настанови.

Під час другого гола я побачив, що Віталік Роман дуже добре відкрився, віддав йому у вільну зону, він прострілив, і слава Богу, що забили гол. Так, такі комбінації ми награємо на тренуваннях. Багато чого награємо.

Звичайно, перед грою ми хотіли перемогти, розраховували на максимальний результат. Але добре, що все закінчилося нічиєю, бо рахунок 0:2 після першого тайму викликав тривогу. Однак ми проявили характер і зуміли звести цей поєдинок до нічийного підсумку", - наводить слова Сапуги прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Чорноморець.