Україна

Підготовка "жовто-чорних" до продовження сезону в УПЛ триватиме в три етапи.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про плани команди на зимову перерву.

Перші навчально-тренувальні збори команди Леоніда Кучука пройдуть на полях Академії Руху. Вони відбудуться з 9 по 23 січня.

Далі будуть ще два етапи підготовки львівської команди до відновлення чемпіонату України. Про їх терміни та місця проведення буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, УПЛ відновиться у перші вихідні березня – базовий день – 4 березня. Свій найближчий офіційний матч Рух проведе проти харківського Металіста.