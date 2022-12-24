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Артур Микитишин розповів про перше півріччя у виконанні Кривбасу.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував виступи команди у першій половині сезону, а також поділився своїми думками про майбутнє криворіжців.

"Думаю, що перше коло пройшло для нас в цілому добре. Кривбас зумів закріпитись у середині таблиці. Набрали важливі очки в кінцівці. Так, спочатку нам було важко адаптуватись в УПЛ, але ми це зробили. Вважаю, у нашої команди великий потенціал для подальших звершень.

Ми граємо у сучасний футбол. Контролюємо мʼяча, намагаємось володіти ініціативою всі 90 хвилин, не дивлячись на результат.

Перехід з молодіжної команди Шахтаря? Було рядове тренування, після його закінчення дізнався від агента, що є хороший варіант з Кривбасом. Зізнаюсь, це було неочікувано для мене, але дуже приємно. Радий, що приєднався до червоно-білих.

Коли я прийшов у команду, всі мене добре прийняли. Поступово знайомився із хлопцями все ближче, звикав до вимог Юрія Вернидуба. Наразі я відчуваю себе своїм у Кривбасі. У нас класний колектив. З усіма здружився, але поза полем частіше спілкуюсь із однолітками: Назаром Волошиним та Денисом Шевченком. Ми знайомі вже довгий час. З Денисом разом грали за молодіжку Шахтаря, а з Назаром — за збірну України.

Моє весілля — це дуже важливий момент у моєму житті. Все пройшло чудово. Зараз не час святкувати, коли в Україні йде війна, коли наші ЗСУ гонять рашистську нечисть з країни. Тому посиділи по-сімейному, у близькому колі друзів. Команда поздоровила, було дуже приємно. У відпустці є можливість провести час з близькими людьми. Але, звісно, не забуваю про тренування, щоб підійти до старту зборів у хорошій формі.

Моя гра у першій половині сезону? Завжди можна грати краще. Все залежить від тебе самого, твого старання на тренуваннях. А оцінюють нехай вболівальники, експерти. Моя справа — грати та приносити користь", - наводить слова Микитишина прес-служба клубу.

Після 15 турів Кривбас набрав 18 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.