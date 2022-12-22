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Інтерв'ю головного тренера криворіжців.

Криворізький Кривбас на початку нинішнього сезону виступав не так, як хотілося б його вболівальникам. Втім, перед самою зимовою паузою "червоно-білі" видали непогані результати і навіть змогли обіграти чинного лідера — СК Дніпро-1.

Головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб поділився враженнями від першої половини чемпіонату, а також, безумовно, згадав про війну.

"Я не можу сказати, що я брав гравців під себе. Цього не було. Був великий список. Але справді тих, кого ми дуже хотіли запросити, не вийшло. Скажу чесно, нам багато хто відмовив. Але хтось нас зрозумів, не побоявся і захотів ризикнути. Наприклад, Капіча та Дібанго я дуже хотів підписати. Вийшло з Волошиним, хоч ми його взяли лише в оренду. Микитишин ще. Але навіть і вони не відразу «вистрілили». Це не дивно, адже я не працював із ними довгий час.

Звісно, ​​чекав від усіх більшого. Кожен має свою психологію, настрій. Але час ще маємо. Тільки перше коло позаду. Головне, що хлопці вже розуміють, чого я хочу від них. Навіть ті матчі, у яких ми поступались, показували досить пристойну гру. Навіть поступившись Динамо, я отримав задоволення від гри своєї команди.

Зіграли 15 турів, були хороші матчі, а були й такі, в яких я розчарувався. Особливо перші тури. Дратувало не лише те, що ми не можемо виграти, а ще й забити м'яч. І це дивно. Адже у нас є два форварди високого рівня: Хобленко та Дебелко. Скажімо так, перше коло пройшло не так, як мені хотілося. Вдався лише фінішний спурт наприкінці першого кола. Саме в цей відрізок ми змогли набрати майже максимальну кількість очок і піднятися на восьме місце.

Будь-який тренер хоче підсилення для команди, я — не виняток. Можу тільки сказати, того як ми працювали на трансферному ринку влітку, такого більше не буде. Нам потрібні лише ті виконавці, які зможуть справді посилити склад. Необхідні якісні футболісти на позицію центрального захисника, нападника, крайнього атакуючого. Хотілося б, щоб це був молодий гравець, голодний до футболу".

Тренер також розповів, що в українському футболі йому відверто не подобається.

"Я говорив, що мене неприємно дивує суддівство. Я не був у країні три роки, а воно не змінилось, залишилось на тому ж рівні. До арбітрів дуже багато неприємних питань, і я не боюся говорити про це. Що ж до рівня змагань, то хочу сказати наступне. Це перший чемпіонат, який проходить у країні, на території якої триває війна. Головне, що він проходить і це не може не піднімати настрій".

Я спілкуюся з президентом клуба Костянтином Караманіц та віцепрезидентом клубу Артемом Гагаріним завжди на зв'язку. Ми спілкуємося, обговорюємо. Президент усі наші матчі дивиться наживо. Мені це подобається. Ми часто говоримо про футбол, про команду, про те, як можна покращити її гру. У Кривбасу є майбутнє.

На сьогоднішній день поки не бачу вихованців Академії у нашій команді. Хочу уточнити, саме тих хлопців, які б посилили склад. Але я знаю, на жаль, що після початку війни наших багато талановитих юнаків виїхало за кордон. Утворилася невелика порожнеча. Але, потрібен час. Тим більше президент Кривбасу багато робить для того, щоб у перспективі в головній команді заграли саме криворізькі вихованці".

В інтерв'ю не обійшлося без питання про війну. Після початку повномасштабного вторгнення росії тодішний наставник молдовського Шерифа вступив до лав ЗСУ і поїхав на фронт захищати Україну.

"Багато було моментів на війні. Це життєвий урок, є чому повчитися. Головне, що наші хлопці робили і роблять можливе та неможливе для того, щоб ми перемогли ворога. На жаль, багато втрат, і це дорого коштує. Ми маємо пам'ятати, що є люди, які билися за нас і загинули за мирне майбутнє".

Спілкування завершилося посланням 56-річного фахівця до вболівальників клубу.

Мені дуже подобаються криворізькі вболівальники. Я не знав, що у Кривбасу такі палкі фанати. Знову ж таки, про війну. Багато хто з фанатів Кривбасу, інших команд зараз на передовій, є й загиблі. Їм вічна пам'ять. А тим хлопцям, які живі, хочу побажати здоров'я та сил, щоб погнати ворога з нашої землі. Ми ж, у свою чергу, намагатимемося грати так, щоб їм не було приводу засмучуватися" — передає слова Вернидуба офіційний сайт криворізького клубу.

Зазначимо, наразі "червоно-білі" знаходяться на восьмій сходинці у таблиці.

Нагадаємо, раніше захисник Кривбаса висловив бажання обмінятися футболками з Модричем.