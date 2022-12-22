Україна

Бразилець цікавий "гірникам".

Чутки про можливий відхід Михайла Мудрика з Шахтаря ширяться з кожним днем. Цілком логічно, що "гірники" плідно працюють на трансферному ринку для пошуку заміни талановитому українцю.

Бразильське видання UOL Esporte повідомляє, що донецький клуб зацікавлений у послугах вінгера Ботафого Джеффіньйо.

30 грудня Джеффіньйо виповниться 23 роки. Він є правшею і тому більше тяжіє до гри ліворуч, проте також успішно може закрити й праву бровку і зіграти на позиції під нападником.

У нинішньому році статистика гравця у вітчизняній першості не вражає — 2 м'ячі та 3 гольові передачі у 26 поєдинках. Його контракт із "великим вогнем" діє до кінця 2026 року, а ціна за даними Transfermarkt складає 1,5 мільйона євро.

Відзначимо, що головним тренером Ботафого є колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про інтерес "гірників" до вінгера Палмейрас.