Україна

19-річний хорват може продовжити кар'єру в Україні.

Захисник хорватської Істри 1961 Мауро Перкович може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє SportItalia.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного хорвата зацікавлений Шахтар, але крім "гірників" за футболістом стежить ціла низка італійських клубів, у тому числі Верона, Торіно, Салернітана, Болонья та Удінезе.

Наразі Перкович оцінюється у 2,5 мільйона євро. Його контракт із клубом розрахований до літа 2026 року. Він є гравцем молодіжної збірної Хорватії.

Нинішнього сезону Мауро провів 14 поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.