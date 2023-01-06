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Новачок криворізького клубу поділився своїми думками після переходу до Кривбасу.

Півзахисник Кривбасу Максим Луньов прокоментував свій перехід у криворізький клуб.

"Я дуже радий приєднатись до Кривбасу. Не можна сказати, що це запрошення стало для мене неочікуваним, адже з Юрієм Вернидубом ми вже працювали разом. Вдячний йому за довіру.

У мене було декілька інших варіантів, але я обрав Кривбас. Вважаю, що Кривбас — це саме те, що мені потрібно на даний момент.

Гра в Зорі? Спочатку було важкувато. Але в цілому, можу сказати, що у 19 років було навіть простіше ніж зараз. Наразі – я гравець Кривбасу. Радий буду знову побачитись із друзями: Вернидубом, Хомченовським. Це допоможе швидше адаптуватись у новій команді.

Якщо порівнювати Луньова пʼять років тому та зараз: що змінилось? Багато чого змінилось. Перш за все, я подорослішав. Набув досвіду виступів в УПЛ та у єврокубках. Наразі ставлю перед собою задачу стати основним гравцем Кривбасу та допомагати команді виконувати поставлені завдання.

Хочеться регулярно займати призові місця. У Кривбасу є такі амбіції. Будемо працювати, що усі цілі втілити в життя. Зроблю все від себе залежне, щоб команда прогресувала", - наводить слова Луньова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Іван Зотько залишив Кривбас.