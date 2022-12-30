Україна

Кривбас мав чітко намічені плани з реконструкції своєї інфраструктури до початку війни.

Кривбас на своєму офіційному сайті представив, як виглядатиме оновлена база клубу у Кривому Розі.

Також криворізька команда показала, як виглядатиме нова східна трибуна на стадіоні Гірник.

Віце-президент клубу Артем Гагарін прокоментував дані події в ефірі програми Футболістка на YouTube-каналі Кривбасу.

"Розпочнеться будівництво у Кривому Розі сучасної 3-поверхової бази, де команди матимуть змогу поселитись та жити. Також тут буде великий медичний центр, СПА-центр, інші зручності. Буде зроблено усе, щоб комфортно жила та тренувалась і основна команда Кривбасу, і U-19. Може й для дівчат місце залишиться.

Ті плани, які призупинив путін у розвитку футболу, спорту у Кривому Розі, обов’язково будуть втілені у життя. Все повернеться на свої місця. Але після нашої перемоги. Перемоги України", — сказав Гагарін.

Також наголошується, що до початку війни проти Росії, Кривбас мав чітко намічені плани з реконструкції своєї інфраструктури. У другій половині 2021 року розпочалася реконструкція східної трибуни стадіону Гірник, але всі роботи було заморожено після початку війни.