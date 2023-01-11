Україна

Воротар став найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками першої половини сезону.

Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський прокоментував своє визнання найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками першої половини сезону.

"Якщо чесно, не очікував. Але дуже вдячний вболівальникам, що оцінили мою працю у першій половині сезону. Буду сумлінно працювати для того, аби не підвести шанувальників Кривбасу у подальшому.

Топ-3 найкращих у Кривбасі за перше півріччя? — Певно, це Капіч, Дебелко та Волошин.

На початку відпустки я поїхав з дружиною до Львову, після чого заїхали до друга у Славське, де пробули декілька днів. В цілому майже увесь час були у Львові, одному з прекрасних міст нашої неньки-України.

Я постійно був на звʼязку із клубним тренером-реабілітологом Андрієм Буличовим. Я працював за його програмою, тому тримав себе у формі.

Ми зробимо усе, аби у другій частині чемпіонату тільки перемагати. Для цього потрібно добре попрацювати на зимових зборах.

Найкращий матч у першому півріччі за Кривбас? Мені дуже сподобався поєдинок проти Зорі, адже усі 90 хвилин Кривбас не виключався з гри. Спочатку ми вигравали, потім програвали, у підсумку вирвали нічию, хоча в кінцівці могли й забити переможний гол.

Хотів би відзначити й інші матчі: перемоги над Ворсклою, Чорноморцем. Кривбас провів ударно кінцівку року", - наводить слова Сарнавського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас вийшов з відпустки.