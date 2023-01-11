Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський прокоментував своє визнання найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками першої половини сезону.

"Якщо чесно, не очікував. Але дуже вдячний вболівальникам, що оцінили мою працю у першій половині сезону. Буду сумлінно працювати для того, аби не підвести шанувальників Кривбасу у подальшому.

Топ-3 найкращих у Кривбасі за перше півріччя? — Певно, це Капіч, Дебелко та Волошин.

На початку відпустки я поїхав з дружиною до Львову, після чого заїхали до друга у Славське, де пробули декілька днів. В цілому майже увесь час були у Львові, одному з прекрасних міст нашої неньки-України.

Я постійно був на звʼязку із клубним тренером-реабілітологом Андрієм Буличовим. Я працював за його програмою, тому тримав себе у формі.

Ми зробимо усе, аби у другій частині чемпіонату тільки перемагати. Для цього потрібно добре попрацювати на зимових зборах.

Найкращий матч у першому півріччі за Кривбас? Мені дуже сподобався поєдинок проти Зорі, адже усі 90 хвилин Кривбас не виключався з гри. Спочатку ми вигравали, потім програвали, у підсумку вирвали нічию, хоча в кінцівці могли й забити переможний гол.

Хотів би відзначити й інші матчі: перемоги над Ворсклою, Чорноморцем. Кривбас провів ударно кінцівку року", - наводить слова Сарнавського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас вийшов з відпустки.