Воротар став найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками першої половини сезону.
Богдан Сарнавський, ФК Кривбас
11 січня 2023, 14:59
Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський прокоментував своє визнання найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками першої половини сезону.
"Якщо чесно, не очікував. Але дуже вдячний вболівальникам, що оцінили мою працю у першій половині сезону. Буду сумлінно працювати для того, аби не підвести шанувальників Кривбасу у подальшому.
Топ-3 найкращих у Кривбасі за перше півріччя? — Певно, це Капіч, Дебелко та Волошин.
На початку відпустки я поїхав з дружиною до Львову, після чого заїхали до друга у Славське, де пробули декілька днів. В цілому майже увесь час були у Львові, одному з прекрасних міст нашої неньки-України.
Я постійно був на звʼязку із клубним тренером-реабілітологом Андрієм Буличовим. Я працював за його програмою, тому тримав себе у формі.
Ми зробимо усе, аби у другій частині чемпіонату тільки перемагати. Для цього потрібно добре попрацювати на зимових зборах.
Найкращий матч у першому півріччі за Кривбас? Мені дуже сподобався поєдинок проти Зорі, адже усі 90 хвилин Кривбас не виключався з гри. Спочатку ми вигравали, потім програвали, у підсумку вирвали нічию, хоча в кінцівці могли й забити переможний гол.
Хотів би відзначити й інші матчі: перемоги над Ворсклою, Чорноморцем. Кривбас провів ударно кінцівку року", - наводить слова Сарнавського прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Кривбас вийшов з відпустки.