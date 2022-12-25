Україна

Сергій Палкін вкотре висловився щодо правила, яке запровадила ФІФА для легіонерів в УПЛ.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вкотре висловив своє невдоволення щодо нових правил ФІФА, які вона запровадила для легіонерів в УПЛ.

Це відбувається на тлі того, як Шахтар намагається домогтися компенсації від ФІФА у розмірі 50 мільйонів євро, справа, яка має бути розглянута у CAS.

"Легіонери були половиною команди, а ФІФА дозволила всім піти. Як можна в таких умовах конкурувати? Як ми можемо вижити?

ФІФА не може втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не є. У цій ситуації вони повинні підтримувати українські клуби, тому що у нас війна, тому що у нас багато проблем. Нам потрібна допомога.

Натомість сталося те, що вони відпустили наших гравців і все. Вони завжди кажуть, що ми одна футбольна сім’я, а з іншого боку вбивають український футбол.

Нам потрібна чесність та справедливість. Це те, що нам потрібно. Треба розуміти, що ми одна родина. ФІФА повинна нам допомогати, а не нищити", - наводить слова Палкіна Forbes.

Раніше повідомлялося, що один з італійських клубів просить ФІФА покарати Шахтар через відмову від трансферу гравця.