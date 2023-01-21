Україна

Другий етап підготовки "гірників" стартує 24 січня.

Перший контрольний матч Шахтаря після зимової перерви проти австрійської Аустрії (1:2) став завершенням першого навчально-тренувального збору у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після насиченої першої частини підготовки "гірники" отримали кілька днів вихідних.

24 січня команда Ігора Йовічевіча знову збереться в Туреччині, де пройде другий збір, який триватиме близько трьох тижнів.

Протягом другого збору Шахтар проведе серію спарингів, а першим суперником буде словенський Копер. Матч пройде наступної п'ятниці — 27 січня.

Нагадаємо, перший офіційний матч "гірники" проведуть у Лізі Європи проти французького Ренна. Гра відбудеться 16 лютого у Варшаві.