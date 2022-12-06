ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Черговий гість зіркового прогнозу – воротар київського «Динамо» Денис Бойко. Екс-гравець Дніпра, Бешикташа та Малаги розповів, яким бачить перебіг подій у матчі Іспанія — Марокко.

- Денисе, який прогноз на поєдинок Іспанія – Марокко?

- Думаю, що Іспанія переможе, але буде непростий матч для них. Марокканці міцний горішок, ви самі бачили, як вони виступали на груповому етапі. Я грав разом із Юсефом Ен-Несірі у «Малазі», тож маю трохи зв’язок з марокканцями. Мені подобається як вони грають у Катарі. А як перемагати Іспанію наглядно продемонстрували японці, тож і їх можна обігрувати.

- Рахунок?

- 2:1 на користь Іспанії.

На перемогу збірної Іспанії в основний час з рахунком 2:1 наш партнер дає коефіціент – 9.

- За кого вболіваєте на Мундіалі?

- За Польщу. Поляки стали нам як брати. Я бажаю успіху полякам у грі з французами, якби їм важко не було. Особисто радий за Войцеха Щенсни. Він проводить найкращий свій турнір. Один із найкращих голкіперів цієї світової першості.

- Кого бачите у фіналі?

- Гадаю, точно там буде Бразилія, виглядають найсильніше по грі. Ставлю на їх перемогу на турнірі. Або ж, можливо, чемпіонами стануть французи. Взагалі, чи не ідеальний фінал ЧС-2022 – Бразилія – Франція. Ці збірні виглядають найсолідніше ну турнірі.

Parimatch Ukraine бачить переможцем пари команду Луїса Енріке. На перемогу в основний час коефіціент 1.6, на прохід в наступний раунд – 1.3. На тотал більше 2,5 коефіцент – 2.3.

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