Україна

Максим Дячук поділився своїми думками після повернення до київського клубу.

Захисник київського Динамо Максим Дячук прокоментував своє повернення з оренди в Олександрії, а також поділився своїми думками щодо контрольного матчу проти Унирі (5:1) на зборах у Туреччині.

"Завжди приємно повертатися до свого рідного клубу, тому в мене лише позитивні емоції. Вдячний хлопцям за підтримку, а клубу — за те, що дає мені можливість грати в футбол. Про те, що мене хочуть повернути до Динамо, дізнався 31 січня, та одразу приїхав до розташування команди. З більшістю хлопців ми вже знайомі. Тому, як бачите, у нас є певна зіграність.

Гра на зборах з вболівальниками? Звісно, грати з вболівальниками завжди краще. Це підтримка, це додаткова мотивація зіграти для фанів. Дякую за те, що прийшли та підтримали нас. Низький їм уклін.

Півроку в Олександрії? Я не можу характеризувати себе. Думаю, це краще зроблять тренери та глядачі.

Перемога в матчі — це завжди плюс і додаткова мотивація для команди. Хочеться далі працювати та продовжувати перемагати. Для Динамо важливо здобувати тільки перемоги", - наводить слова Дячука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо проведе спаринг з македонським Сілексом та Пахтакором Шацького.