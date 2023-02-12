У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі у Туреччині київське Динамо впевнено обіграло румунську Політехніку з рахунком 2:0.

Перемогу команді Мірчі Луческу принесли забиті м'ячі у виконанні Назара Волошина та Антона Царенка, який забив у другому матчі поспіль.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Політехніка:

Динамо - Політехніка 2:0
ГолиВолошин, 32, Царенко, 65

Динамо (старт): Моргун — Гусєв, Боль, Дячук, Дубінчак — Андрієвський, Яцик — Беніто, Царенко, Волошин — Супряга.

Динамо (2 тайм): Моргун (Ігнатенко, 76) — Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко — Лонвейк, Шепелєв — Волошин, Яцик (Василець, 76), Кабаєв — Горбач.

Політехніка: Бринза — Куадіо, Тінку, Катанец, Фініца — Вашварі, Крістя, Роман, Муссі, Хлістей — Харрісон.