Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 12 лютого 2023 року, 10:00.
Динамо - Політехніка, ФК Динамо Київ
12 лютого 2023, 14:19
У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі у Туреччині київське Динамо впевнено обіграло румунську Політехніку з рахунком 2:0.
Перемогу команді Мірчі Луческу принесли забиті м'ячі у виконанні Назара Волошина та Антона Царенка, який забив у другому матчі поспіль.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Політехніка:
Динамо - Політехніка 2:0
Голи: Волошин, 32, Царенко, 65
Динамо (старт): Моргун — Гусєв, Боль, Дячук, Дубінчак — Андрієвський, Яцик — Беніто, Царенко, Волошин — Супряга.
Динамо (2 тайм): Моргун (Ігнатенко, 76) — Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко — Лонвейк, Шепелєв — Волошин, Яцик (Василець, 76), Кабаєв — Горбач.
Політехніка: Бринза — Куадіо, Тінку, Катанец, Фініца — Вашварі, Крістя, Роман, Муссі, Хлістей — Харрісон.