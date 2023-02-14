Україна

Вʼячеслав Рябов підбив підсумки контрольного матч проти віцечемпіона Молдови Петрокубу.

Півзахисник Кривбасу В'ячеслав Рябов прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти Петрокуба (1:2) на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Гра вийшла цікавою, на жаль програли, але це збори. Кожна команда готується до сезону, у кожної свої цілі на зборах. Можливо, ми десь не налаштувались так як треба. Можливо, десь вже накопичилась втома. Бойовий спаринг з хорошим суперником. Петрокуб вміє оборонятись та за рахунок швидких атакуючих гравців вибігали у контратаки. Забили нам два голи, а ми своє не реалізували.

Повторюсь, це збори. Десь важкувато, десь футболісти отримують травми. Але без цього ніяк. Це футбол. Будемо рухатись далі. Щодо команди, то, звісно, ігрові звʼязки налагоджуються. Поступово буде зʼявляється і наш малюнок гри. Вважаю, до оптимальних кондицій нам ще треба попрацювати. Час ще є, будемо працювати, й все буде добре", - наводить слова Рябова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Петрокуб.