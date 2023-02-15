Україна

Це був шостий спаринг для закарпатської команди.

Закарпатський Минай продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 15 лютого, команда Володимира Шарана провела черговий спаринг, у якому мінімально поступилася казахстанському Мактааралу з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на 47 хвилині, коли суперник з воротарської лінії замкнув подачу зі штрафного, а м'яч від штанги влетів у ворота, хоч і воротар Миная показував, що сфера лінію не перетнула.

Для закарпатців це був шостий спаринг на зборах, а наступна та заключна контрольна гра відбудеться завтра, 16 лютого, проти латвійської Ауди.

Минай — Мактаарал 0:1

Гол: ?, 47.

Минай: Пеньков, Чуєв, Ю.Кравчук, Дмитрук, Трубочкін, Паламар, Голуб, Колесник, Касімов, два гравці на перегляді.

На заміну виходили: Нємчанінов, Горін, Гончар, Рогозинський, Вітенчук, Твердохліб, Воробчак, Гечев, Байдал, Вишневський.