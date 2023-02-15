Україна

УАФ не хоче йти на поводу прокуратури, яка вимагає усунути Павелка та Запісоцького.

Українська асоціація футболу на своїй сторінці у Facebook опублікувала заяву щодо нещодавньої інформації про те, що прокуратура вимагає усунути з посад Андрія Павелка та Юрія Запісоцького.

"По-перше, згідно з нормами Статутів УЄФА, ФІФА та УАФ, заборонено будь-яке втручання в діяльність національних футбольних асоціацій з боку місцевих судових органів. Однак сумнозвісний Печерський районний суд м. Києва вже не вперше використовують саме для грубого втручання в роботу Української асоціації футболу й тиску на її представників.

По-друге, спроба незаконного відсторонення керівництва УАФ через рішення Печерського суду саме зараз і саме на два місяці має цілком конкретні цілі.

Головна з них — позбавити Україну місця у Виконкомі УЄФА, у чому, очевидно, може бути зацікавлена "країна 404" або колаборанти всередині нашої держави. Адже ці два місяці є ключовим періодом боротьби України за те, щоб і надалі бути представленою в керівному органі УЄФА.

росіяни ж при цьому прямо та публічно визнають, що вбачають в особі президента УАФ Андрія Павелка свого ключового противника, якому вдається блокувати в міжнародних футбольних структурах будь-які їхні кроки, спрямовані на пом’якшення антиросійської санкційної політики.

Крім того, ці два місяці без перебільшення є доленосними в питаннях фіналізації підготовки спільної заявки України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030. Зазначена робота триває безпосередньо під керівництвом президента УАФ Андрія Павелка та за участі генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, про що ворогу достеменно відомо.

Тож злочинні наміри саме зараз усунути керівництво асоціації від обійманих і, наголошуємо, виборних посад є навмисною спробою підірвати довіру до України з боку міжнародної спільноти, а також дискредитувати нашу державу як надійного футбольного партнера, якому можна довірити проведення ЧС-2030.

Розуміючи достеменно всі ці плани та антиукраїнські прагнення ініціаторів відсторонення, заявляємо, що УАФ і надалі буде стояти в судах на принципах законності та в правовому полі продовжить боронити як міжнародні, так і національні футбольні інтереси нашої держави", — написано в заяві УАФ.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар організації Юрій Запісоцький вийшли під заставу, яка у сумі склали 20 мільйонів гривень.