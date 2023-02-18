Україна

Арсеній Кілєвий розповів про турецькі збори із головною командою клубу.

Нападник Кривбасу U-19 Арсеній Кілєвий прокоментував підготовку з головною командою на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Навантаження між юнаками та дорослими дуже відрізняються. Спочатку як тільки приїхав, було важкувато: дворазовий режим. Але з часом звикаєш. Й зараз вже полегше.

Звичайно, хотів би пробитись до першої команди. Але спочатку треба зарекомендувати себе на рівні U-19. А також своєю грою доказати, що я гідний бути тут. Більше за всіх зараз переживають за мене батьки. Хвилюються, щоб усе вийшло", - наводить слова Кілєвого прес-служба клубу.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі на зборах у Туреччині на даний момент Кривбас зіграв внічию з Валмієрою (0:0).