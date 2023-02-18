Україна

Віталія Дахновського організатори турніру Winter Cup визнали найкращим гравцем матчу з Левадією.

Півзахисник рівненського Вереса Віталій Дахновський прокоментував перемогу своєї команди у матчі зимового турніру Winter Cup проти естонської Левадії (3:1).

"Щодо епізоду з третім голом — я бив по воротах. Питав в партнерів по команді, чи хтось зачепив. Сказали, що від когось із суперників м‘яч влетів у сітку. Стався рикошет.

Якщо чесно — дуже непростий матч. В нас всі матчі важкі. Ми готувалися до Левадії. Знали, що проти них важливо закривати вільні зони. Вони в такій ситуації втрачали м‘ячі. Ми повністю їх розібрали і домінували на полі. Геннадій Пасіч і Влад Шарай в ролі вінгерів додали нам широти в атаці. Мені цей експеримент сподобався.

Щодо Поворознюка — всі хочуть, щоб він забив. Він багато працює на тренуваннях. Думаю, йому це вдасться", - наводить слова Дахновського прес-служба клубу.

Раніше своїми думками щодо гри з Левадією поділився головний тренер Вереса Юрій Вірт.