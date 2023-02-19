Україна

Дуже несподіваний вчинок від Адана Демірспор.

У неділю, 19 лютого, київське Динамо провело черговий спаринг на турецьких зборах. Сьогоднішній суперник знайшовся кілька днів тому і ним був Адана Демірспор — наразі п'ята команда місцевої Суперліги.

Втім, шанувальники "біло-синіх" змогли побачити лише першу половину зустрічі. У перерві турки поставили українському клубу ультиматум – або він перериває трансляцію, або Демірспор не виходять на другий тайм. Як повідомляє офіційний сайт киян, в інтересах повноцінної підготовки команди було прийнято рішення продовжити матч без подальшої трансляції.

Зазначимо, що місто Адана стало одним із тих, які найбільше постраждали від страшного землетрусу 6 лютого. Інший клуб із цього міста Аданаспор, який виступає дивізіоном нижче, прийняв рішення знятися з чемпіонату. Перед матчем Динамо і Демірспор зробили спільне фото з прапорами України і Туреччини.