Україна

Клуби голів не забивали.

У неділю, 19 лютого, київське Динамо провело товариський матч із п'ятою командою турецької Суперліги — Адана Демірспор. У перерві зустрічі трапився ексцес — турки під загрозою ультиматуму заборонили українському клубу показувати другий тайм, тож його вболівальники не побачили.

Поєдинок закінчився нульовою нічиєю. Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", протягом усієї зустрічі колективи обмінювалися моментами, та жоден із них не був реалізований.

Відзначимо, що вже у понеділок, 20 лютого, динамівці зіграють із латвійською Ригою. Початок зустрічі — о 16:00.

Динамо – Адана Демірспор – 0:0

Динамо: Нещерет (Моргун, 77) – Караваєв (Малиш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубінчак (Вівчаренко, 57) – Сидорчук (к) (Яцик, 73), Гармаш (Андрієвський, 73), Буяльський (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перріс (Беніто, 57) – Ванат (Супряга, 73)

Попередження у Динамо: Караваєв, 18 Гармаш, 43 Сидорчук, 41, Попов, 43.